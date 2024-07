Zeci de mii de georgieni au invadat străzile din Tbilisi marți, într-o demonstrație de sprijin și recunoaștere pentru echipa națională de fotbal a Georgiei, care a impresionat la EURO 2024 în Germania.

Cu steaguri naționale în mână și suflete pline de mândrie, suporterii au aclamat jucătorii care au ajuns până în optimile de finală ale competiției, unde au fost înfrânți de Spania.

Echipa națională a Georgiei a făcut o intrare spectaculoasă în capitala țării, călătorind într-un autocar descoperit care a traversat orașul, astfel le-a oferit jucătorilor ocazia să primească aprecierea directă a fanilor lor entuziaști. Ceremonia de întâmpinare s-a desfășurat în Piața Libertății, unde focurile de artificii au luminat cerul în onoarea performanțelor lor istorice la EURO 2024.

Fans give the national football team a hero's welcome as they return to Georgia after an impressive debut at #Euro2024 Tbilisi's Rustaveli avenue & Liberty Square crowded.

