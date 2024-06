Andrei Rațiu, de nota 10! Show pe teren, show și la interviu 

În ultimul meci din Grrupa E, la Frankfurt, miercuri seară, echipa lui Edwarrd Iordănescu a terminat la egalitate cu Slovacia, scor 1-1.

Andrei Rațiu, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români la acest turneu final, a avut un discurs exemplar la finele înfruntării cu Slovacia, de la Frankfurt.

Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano a evidențiat că la capitolul mental tricolorii au stat excelent.

"Am tras de noi, am fost România și am terminat pe primul loc.Înainea meciului știam că nu ne interesează dacă va ploua, dacă adversarul e valoros, dacă terenul e bun sau nu e bun.

E și calificarea lor, a suporterilor, o să tragem și mai tare, ăsta e doar începutul!

Orice ar veni (n.r.: în optimile de finală: Slovenia sau Olanda) le transmit suporterilor să aibă încredere pentru că am trecut de grupe", a declarat Andrei Rațiu, la finalul meciului.