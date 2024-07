Considerată una dintre favorite la câștigarea titului continental, Franța a fost eliminată în semifinalele competiției din Germania, fiind învinsă de Spania, scor 2-1.

Emmanuel Petit, fostul internațional francez, nu s-a ferit de cuvinte după rezultatul obținut de națională, având un discurs dur la adresa lui Kylian Mbappe, pe care îl consideră principalul vinovat.

"Pentru mine nu este un căpitan bun cu semnalele pe care le-a trimis de când a preluat banderola, aproape forțat. Declarațiile sale față de colegii săi, când spune: 'Nu am mingi bune, nu mai este Pogba în echipa mea, Griezmann nu a făcut un EURO bun...'. Este rolul unui căpitan să sublinieze eșecurile colegilor săi?

Și atunci scuză-mă, dar și tot tam-tam-ul în jurul măștii. Cui îi pasă? Nu ești primul care joacă cu nasul rupt, nu vei fi nici ultimul. Pentru mine nu a fost un lider pe teren sau în afara lui. În niciun moment nu l-am văzut colaborând cu colegii săi.

Când joci atât de rar la PSG în ultimele șase luni, ai suficient timp să te pregătești fizic. Dar îmi amintesc declarațiile lui înainte de EURO, în care spunea 'Îmi pasă mai mult de forța mea mentală decât de cea fizică'. Dar ai fost un eșec mental, ai fost un eșec din punct de vedere fizic, iar în rolul tău de căpitan, ai fost un eșec. Pentru mine, a fost un căpitan nedemn", a fost reacția lui Emmanuel Petit, citat de RMC Sport.



Kylian Mbappe: "EURO a fost un eșec!"

După înfrângerea suferită, Kylian Mbappe, vedeta selecționatei Franței, a declarat că această competiție este un eșec pentru echipa sa.

"EURO pentru noi a fost un eșec. Am vrut să fim campioni europeni și nu suntem. Este fotbal. Trebuie să mergem mai departe. A fost un an lung, plec în vacanță să mă odihnesc, îmi va prinde foarte bine. O problemă fizică sau psihologică? Nu, asta a fost tot. Nu trebuie să complicăm prea mult fotbalul. Am fost buni și plecăm acasă, e simplu. Trebuie să mă odihnesc. Apoi, voi începe o nouă viață", a spus jucătorul de la Real Madrid.