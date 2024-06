Duminică după-amiază, Polonia și-a dat întâlnire pe stadionul "Volksparkstadion" cu selecționata Țărilor de Jos. La capătul celor 90 de minute, olandezii s-au impus cu 2-1, după ce au fost conduși în primă fază.

Laurențiu Reghecampf, despre Memphis Depay: "Unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-a avut Olanda"

Laurențiu Reghecampf, analist TV la Pro TV pe perioada turneului, a vorbit despre partida de pe ”Volksparkstadion” și a dat verdictul despre "decarul" olandezilor, Memphis Depay. În opinia expertului, atacantul este unul dintre cei mai buni și talentați jucători ai "Portocalei mecanice", dar viața extra-sportivă îl trage în jos.

"Depay este unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-a avut Olanda. Doar stilul său de viață rebel, neînțeles îl trage în jos. Ca fotbalist, tehnică incredibilă, foarte bun.

La un moment dat diferența o face și celelalte lucruri. În fotbal trebuie să fii serios, trebuie să lucrezi. El are doar 30 de ani, trebuie să vezi în cațiva ani cum arată. Dacă te uiți la rezultatele lui, cele mai bune le are la națională față de cele de la club, are 35 de goluri marcate", a spus Laurențiu Reghecampf.

Echipele de start

Polonia: Szczesny - Bednarek, Salamon, Kiwior - Frankowski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski - Urbanski, Buksa, S. Szymanski

Rezerve: Bereszynski, Bulka, Dawidowicz, Grosicki, Lewandowski, Moder, Piatek, Piotrowski, Puchacz, Skoras, Skorupski, Slisz, Swiderski, D. Szymanski, S. Walukiewicz

Selecționer: Michal Probierz

Olanda: Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake - Reijnders, Schouten, Veerman - Simons, Depay, Gakpo

Rezerve: Bergwijn, Bijlow, Blind, de Ligt, Flekken, Frimpong, Geertruida, Gravenberch, Maatsen, Malen, van de Ven, Weghorst, Wijnaldum, Zirkzee

Selecționer: Ronald Koeman