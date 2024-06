"Putin - khuilo (tr. - Putin, nemernicul)", a răsunat pe străzile din Germania din pieptul a mii de ucraineni, care au asistat la meciul disputat de favoriți în compania Slovaciei, scor 2-1.

"Acest lucru a început să devină o adevărată tendință aici în Germania în timpul #EURo2024. L-am văzut până acum la fani din Polonia, România, Georgia și Ucraina", notează pagina de Twitter (X) BrennpunktUA, care publică în mare parte detalii despre războiul din Ucraina.

Mesajul însoțește un video în care pot fi observați fanii ucraineni care mărșăluiesc pe străzile din Germania scandând lozinca anti-Putin.

„Putin- khuilo“ by ???????? Fans

This started to get a real trend here in Germany ???????? during #EURo2024. We have seen it from Fans from Poland ????????, Romania ????????, Georgia ???????? and Ukraine ???????? so far. ????

More European ???????? Fan Groups should join

Spread the word, guys pic.twitter.com/I54jefqvmT