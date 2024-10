Oltenii s-au deplasat la Buzău joi seară, pentru confruntarea cu Metalul dirijat de Vali Stan. Cele două cluburi s-au întâlnit pe stadionul din Parcul Crâng, iar la capătul celor 90 de minute, buzoienii au înregistrat toate cele trei puncte.



Vali Stan, mesaj după ce Metalul a învins-o pe Univ. Craiova: ”Vrem să intrăm în inima suporterului buzoian”



La conferința de presă, Vali Stan a vorbit despre evoluția elevilor săi și a sugerat faptul că Metalul a meritat din plin victoria în fața Universității Craiova. Mai mult, antrenorul a precizat și faptul că s-a bucurat enorm atunci când fanii au strigat numele clubului.



”Am avut un început de joc în care s-a văzut frica de a evolua împotriva unei echipe atât de cunoscute. Nu am avut-o niciodată de când sunt eu la Metalul. Din fericire pentru noi, în acea perioadă în care se vedea această frică, nu am primit gol. Am trecut peste acel moment și cu noroc. După, cred că jocul s-a echilibrat. Am început să câștigăm duelurile. Să punem mingea jos. Să avem o posesie. Apoi, au apărut și ocaziile.



Mă bucur că am reușit să revenim după acel moment. Să ne ducem în treimea de apărare adversă. Să nu lăsăm adversarul să pună mingea jos sau să iasă cu minge din aproape în aproape așa cum face în campionat. Și noi am reușit să avem momente bune. Cred că, una peste alta, am meritat această victorie.



Mie mi s-au părut că acei spectatori care au venit, la un moment dat, toți strigau Metalul. E cel mai frumos lucru să auzi când lumea strigă Metalul. Și nu pentru o secundă, două! Totul venea din inimă, din suflet.



Noi suntem echipa a doua a Buzăului, pentru că asta este realitatea cu care trăim. Gloria Buzău este prima echipă a buzoianului de suflet. Noi încercăm să facem lucruri bune an de an și să intrăm și noi la inima suporterului buzoian!”, a spus Vali Stan.



Unicul gol al meciului a fost marcat de Valentin Robu, în minutul 83 al partidei.