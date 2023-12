Nou-promovată în Liga 2, Corvinul Hunedoara a terminat anul pe locul 2 în campionat (la un punct în spatele liderului CSC Șelimbăr) și a câștigat grupa din Cupă cu punctaj maxim și golaveraj 9-0, calificându-se în sferturile de finală, unde o va întâlni pe CFR Cluj.

"Am început proiectul în vară, am zis că avem o echipă care nu e foarte valoroasă, dar avem un grup. Am creat acest grup, împreună cu Max, care este un antrenor foarte serios (n.r. - Florin Maxim).

E un proiect pe mai mulţi ani, împreună cu el. Pentru Hunedoara, calificarea mai departe în Cupa României e o performanţă.

Nici noi nu ne-am gândit că vom fi aşa competitivi, ne-am văzut de treaba noastră, a fost o surpriză plăcută. Nu numai că suntem pe locul doi, dar este foarte importantă atitudinea.

”În jur de trei ani şi jumătate durează construcţia noului stadionului”

Tot conectaţi de primărie, nu dorim să mai pierdem brandul niciodată. Nu vrem surprize, vom rămâne în colaborare cu Primăria şi Consiliul Judeţean şi un sponsor pe care o să-l aflaţi la timpul potrivit. În jur de 1,5 milioane de euro.

21 ianuarie este data limită până la care se vor depunde candidaturi pentru construcţia stadionului. În jur de trei ani şi jumătate durează construcţia noului stadionului", a spus Dan Coleşniuc, președintele clubului Corvinul Hunedoara, la Orange Sport.

Sferturile de finală ale Cupei României (3 aprilie 2024)

Corvinul 1921 – CFR Cluj (meci 1)

FCU Craiova 1948 – FC Voluntari (meci 2)

Universitatea Craiova – Oțelul Galați (meci 3)

Universitatea Cluj – Hermannstadt (meci 4)

Semifinalele Cupei României (24 aprilie 2024)

Câștigătoare meci 1 – câștigătoare meci 2

Câștigătoare meci 3 – câștigătoare meci 4

Foto: FC Corvinul 1921 Hunedoara