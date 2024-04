Principalul acționar al formației din Bănie a transmis că exclude ca echipa sa să sufere un eșec în fața Oțelului și a transmit că principalul obiectiv al oltenilor este Cupa României.

Mihai Rotaru exclude un eșec în Cupa României

Totuși, Mihai Rotaru a recunoscut că are mari emoții înaintea partidei având în vedere prestațiile Universității Craiova din anii trecuți.

Meciul Universitatea Craiova – Oțelul Galați se joacă joi, de la 19:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe sport.ro.

”O atmosferă bună după victorie, dar și o atmosferă de maximă seriozitate, de responsabilitate, pentru că urmează cel mai important meci al sezonului de până acum, sfert de finală cu Oțelul Galați în Cupa României. Pentru noi, Cupa este obiectivul principal, Cupa României și podiumul Ligii 1. Suntem în grafic și nu vrem să ratăm vreunul dintre obiective.

Să nu uităm că Hagi a venit cu o echipă de copii și chiar dacă noi am câștigat, până la pauză putea să fie 3-0 pentru Farul. Am avut atunci un Lazar într-o formă excepțională și am reușit să ținem un 0-0 și ulterior să câștigă, Am jucat la Tunari, Tunarii cu rezervele și am fost conduși până în minutul 93 cu 1-0, ei putând să facă chiar 2-0 și am egalat cu un gol seminorocos.

Mihai Rotaru: ”Am avut niște experiențe nefaste în Cupa României!”

Avem niște antecedente, nu mai vorbesc de anul trecut, cu Mirel Rădoi, la Câmpia Turzii, când la 1-0 au avut penalty și am reușit să smulgem un egal.

Am avut niște experiențe nefaste, de asta toată lumea trebuie să se trezească și să fie cu ochii ațintiți pe Cupă și să dea tot ce au mai bun pentru a câștiga meciul de mâine”, a spus Mihai Rotaru pentru PRO TV și sport.ro.