Partida s-a disputat în Giulești, dar CS Afumați a avut statut de echipă gazdă.

Claudiu Micovschi: ”Ne-am făcut treaba foarte bine, așa cum ne-a cerut Mister”

Formația pregătită de Marius Șumudică a deschis scorul în minutul 23 prin Aaron Boupendza. Scorul a devenit 2-0 după pauză, în minutul 63, după reușita lui Dina Grameni. Scorul final a fost stabilit în minutul 81 de Xian Emmers.

”A fost un meci bun, am reușit să ne facem jocul, am luat toate punctele, suntem aproape de calificare. Ne bucurăm că am făcut un meci bun. Am luat în serios acest adversar, știam că încearcă să joace, am avut răbdare. Ne bucurăm că am reușit să marcăm.

Nu a fost foarte multă lume, dar le mulțumim celor care au venit, cu siguranță ne-au susținut și de acasă. Acum ne gândim la meciul de vineri, care este mult mai important decât acesta.

Ne-am făcut treaba foarte bine, așa cum ne-a cerut Mister. Luăm fiecare meci în serios. Nu se simte presiunea, suntem multe echipe aproape una de cealaltă, dar obiectivul nostru este să intrăm în primele șase.

Noi încercăm în fiecare meci să jucăm un fotbal frumos, să dăm ce avem mai bun din noi și de fiecare dată jucăm să câștigăm”, a spus Claudiu Micovschi.

Rapid, lider în grupa din Cupa României