"Îmi scot pălăria în fața lor". Concluziile lui Bernd Storck după al doilea meci pe banca lui Sepsi OSK

FC Hermannstadt a obţinut o victorie in extremis cu Chindia, la Târgovişte, 1-0, prin golul marcat de Cristian Bărbuţ (90+6).

Fără șanse de calificare, Sepsi OSK a remizat în deplasare cu Petrolul Ploieşti, scor 2-2, iar prahovenii au ratat calificarea în sferturi din cauza golaverajului.

Bernd Storck, mulțumit după remiza cu Petrolul Ploiești

Noul antrenor de la Sepsi OSK s-a aflat la al doilea meci pe banca tehnică, după cel din campionat, cu Dinamo, și a făcut o scurtă analiză a evoluției echipei.

"A fost foarte important să văd toți jucătorii, am avut o echipă aproape complet nouă față de meciul trecut și sunt foarte mulțumit de cum am jucat. Am avut un meci bun, am văzut jucătorii tineri și mi-am făcut o imagine de ansamblu despre toată echipa. Sunt foarte mulțumit.

Le-am spus jucătorilor că toți o să aibă ocazia să demonstreze, atât la antrenamente, cât și în meci. A fost un test foarte bun împotriva unui adversar bun. Vreau să mă gândesc la viitor și să facem treabă bună în meciurile următoare.

Avem o echipă bună, cu caracter și pregătită din punct de vedere mental. Îmi scot pălăria în fața lor. Am lăsat câțiva jucători acasă pentru a se pregăti de campionat, luăm pas cu pas și vedem ce va fi", a declarat Bernd Storck la flash-interviu.