Ianis Stoica, declarație cu 'tupeu' de atacant pur-sânge 

Ianis Stoica traversează o formă excelentă de când se află la FC Hermannstadt, formația la care s-a transferat de la Universitatea Cluj.

”Fierbeam înainte de meci, așteptam să ne luăm revanșa. Consider că acolo am pierdut calificarea în play-out (n.r. Dinamo - Hermannstadt, 1-0, etapa 28). Nu m-am gândit, am fost foarte montați și mai puteam da.

Am încredere în mine și încerc să profit! Trebuie să ne fixăm câțștigarea Cupei și a play-out-ulului, consider că merită să rămână Dinamo, au avut și meciuri foarte bune. Aș vrea să rămână, pentru brandul care e Dinamo”, a declarat Ianis Stoica, la finalul partidei.

Sibienii au marcat în minutul 9, prin Ianis Stoica, însă golul a fost anulat de VAR, după o aşteptare de aproape şase minute. Gazdele au avut însă un final de repriză incredibil. În minutul 38 Ianis Stoica a deschis scorul după ce Golubovic a respins în prima fază lovitura sa de cap. După patru minute Raul Opruţ a înscris şi el, pentru 2-0, pentru ca în minutul 45+1 Neguţ să stabilească scorul primei părţi, 3-0 pentru Hermannstadt.

Repriza secundă a fost una liniştită, în care Dinamo a trecut pe lângă gol în minutul 84, prin Hakim Abdallah. În minutul 85, antrenorul sibienilor, Marius Măldărăşanu, l-a trimis în teren şi pe Dragoş Iancu, jucătorul care s-a accidentat grav la 24 septembrie 2023, într-un meci la Ploieşti, după un contact cu Ţicu. Iancu s-a aflat la primul meci după accidnetare. Partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 pentru gazde. Hermannstadt are 23 de puncte şi se află pe locul secund în play-out, în timp ce Dinao rămâne pe 8, cu 15 puncte.

Hermannstadt - Dinamo 3-0

HERMANNSTADT: Căbuz - Butean, Găman, Bejan, Opruţ - S. Balaure (D. Iancu 85), Murgia, Sota Mino (Biceanu 66), Ianis Stoica (A. Jipa 80) - Neguţ (G. Iancu 66), D. Paraschiv (Fonseca 66). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

DINAMO: Golubovic - Patriche, Velkovski, Homawoo – de Moura, Pavicic (N. Roşu 71), Ilic (Irimia 64), Borduşanu (Amzăr 46) – Milanov (Dani Iglesias 46), Hakim Abdallah, Goncalo Gregorio (Selmani 64). ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Sota Mino 26, Butean 70 / Patriche 20, Homawoo 22, Velkovski 51

Arbitri: Ovidiu Haţegan - George Florin Neacşu, Adrian Vornicu - Iulian Dima

Arbitri VAR: Rareş George Vidican - Cosmin Vatamanu

Observator: Marian Salomir