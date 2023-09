Cu o echipă total schimbată, formată din jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon, Farul a avut o prestație modestă. Campioana a încasat două goluri, unul de la Daniel Florea, în minutul 8, și altul de la Angelo Cocian, cu cinci minute înainte de final.

Discursul lui Gică Hagi după FC Voluntari - Farul 2-0

După meci, Gică Hagi a recunoscut că nu a fost niciun aspect care să-l mulțumească și a transmis că jucătorii care au evoluat azi "au picat testul", lăsând de înțeles că de unii dintre ei s-ar putea despărți în iarnă.

"Trebuie să demonstreze și ei că merită să fie cu Farul la nivelul cât mai sus. A fost un test important pentru ei. Probabil va mai fi, dacă va mai fi. Din păcate, acest test nu l-au trecut. N-am avut nicio senzație din minutul 1 până în minutul 90 că putem să... a fost acel gol al lui Rivaldinho, care a fost anulat, dar în rest nimic. Trebuia să le dau această șansă, chiar dacă s-a terminat negativ pentru noi. Am pierdut primul meci și nu știu ce șanse mai avem să trecem grupa.

Suntem în luna septembrie. La Constanța au rămas 10 jucători. Lotul tot ăsta va fi până în iarnă. Va trebui să evaluăm care merită, care nu merită. Chiar trebuie să facem acest lucru. Nu putem să pierdem meciuri.

Eu sunt în trening. Sunt managerul tehnic. Eu vorbesc de partea tehnică, nu de partea administrativă. Fiecare are o opinie, fiecare poate zice ce simte, mai ales când vorbim de lucruri importante. Când o să îmbrac costumul, atunci voi fi acționar și voi vorbi. Eu am venit și am jucat. Știu că am pierdut și sunt supărat.

A fost un test nereușit pentru toți cei care au fost pe teren. Un lucru bun? Dați-mi-l voi. Ceva care să mă mulțumeasă nu a fost. Le-am zis și în vestiar că o au grea majoritatea! O au grea! Vom vedea.

E o perioadă la fel ca toate perioadele. E un club care crește și se dezvoltă, dar nu suntem obișnuiți noi cu campionate, cu titluri. Da, am avut un an foarte bun anul trecut, dar trebuie să-l uităm ușor, ușor. Trebuie să ne concentrăm pe campionat. În Cupa României clar voiam, le-am spus și lor că i-am adus pentru că sunt proaspeți și valoroși. Cu ceilalți am dus tot greul în două luni și jumătate, dar azi, din păcate, dar și cu Iașiul, au picat testul.

Am avut o discuție cu jucătorii. Le-am spus ce gândesc. În rest, nu știu, întrebați-i pe ei. Cât sunt eu pe bancă, așteptările sunt foarte mari. Am avut momente în care am fost cei mai buni, am produs jucători cu nemiluita în ultimii 14 ani, am câștigat trofee cu nemiluita", a spus Gică Hagi, după meciul de la Voluntari.

Din grupa D, pe lângă Farul și FC Voluntari, mai fac parte UTA Arad, Tunari, Universitatea Craiova și Gloria Buzău.

Programul Farului în Cupa României