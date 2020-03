"Aveam nevoie de o victorie ca sa ne descatusam!" Reactia lui Bogdan Vintila dupa calificarea in semifinalele Cupei! Ce spune antrenorul

FCSB reuseste sa revina in ultima parte a meciului si se califica in semifinalele Cupei Romaniei. Golurile partidei de la Sibiu au fost inscrise de Debuljuh (min.75), Luchin (autogol, min. 84) si Coman (min. 90). Bogdan Vintila a vorbit la finalul partidei. Antrenorul e foarte multumit de jucatorii sai si crede ca echipa avea nevoie de aceasta victorie pentru a depasi forma slaba pe care o traverseaza.

"Vreau sa imi felicit jucatorii pentru atitudine si pentru ca nu au cedat. Ma bucur mult in primul rand pentru ei, pentru ca aveau nevoie de o victorie sa se descatuseze mental. Orice echipa care joaca impotriva noastra alearga foarte mult, noi incercam sa ne facem jocul nostru, combinativ, dar nu de fiecare data poti face asta, pentru ca sunt echipe care joaca lung. Noi ne dorim sa avem un fotbal spectaculos si sa avem rezultate. Am avut jucatori de viteza in prima repriza apoi am vrut sa avem o posesie mai prelungita, de asta am facut acele schimbari. Coman avea nevoie de acest gol. Petre trebuie sa se adapteze, el e singurul nostru atacant acum si incerc sa il si menajez. El este intr-un proces de integrare in echipa. Gnohere are o ruptura la gamba si va lipsi o luna. Nu mi-a cazut bine ce s-a intamplat cu Balgradean, dar mi-a trecut, am incredere totala in cei 2 portari de la echipa. Sper sa avem suporterii langa noi la meciul cu Craiova. Avem nevoie sa ne impinga cineva de la spate pentru a intra iar in ritm", a spus Vintila pentru Digisport.

FCSB Bogdan Vintila