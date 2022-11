Antrenorul Ocnei Mureș, remiză surprinzătoare cu Universitatea Craiova: „Sunt și maseur, și secund, și preparator fizic”

Dan Roman, antrenor-jucător la Ocna Mureș din vara anului 2022, a reușit să joace de la egal la egal cu formația dirijată de Mirel Rădoi și a rămas cu un punct din confruntarea de pe teren propriu.

După meci, Roman a evidențiat faptul că se ocupă de foarte multe lucruri la Ocna Mureș și că își dorește ca din iarnă să mai vină și alți oameni.

„Sunt și maseur, și secund, și preparator fizic. Sper ca de la iarnă să remediem lucrurile astea, fac foarte multe lucruri aici, mai e nevoie de oameni. Am scris o mică părticică în istoria Cupei României, o echipă de rangul ăsta, de nivel inferior, să ajungă atât de departe în Cupa României cu un lot restrâns.

Suntem 14 jucători, cu tot cu antrenorul și portarul de rezervă. Am reușit să facem minuni. Felicit echipa mea, sunt niște jucători deosebiți care aplică ce le cer la antrenamente. Am pregătit foarte bine meciul ăsta, la fel cum pregătim fiecare meci, dar s-au autodepășit și le-a ieșit tot. Am pregătit pe partea tactică.

Am urmărit jocul lor, știam că pun accent pe benzi, am încercat să blocăm, ne-au surprins în primele minute, dar ne-am revenit. Am avut o creștere în joc, am prins curaj, am avut un penalty. Cred că trebuia să ni se dea, dar probabil domnișoara arbitru a fost mai emoționată că nu putea da împotriva Craiovei.

Pe foaie este cel mai slab adversar, dar va fi un meci de care pe care cu Minaur, pe noi ne va mulțumi și un egal. Până atunci mai avem etape foarte grele în campionat, acolo e mai greu să ne concentrăm. Sper ca prin rezultatul ăsta mare să ne revenim și în campionat pentru că avem jucători valoroși și lumea ar trebui să pună ochii pe ei”, a spus Dan Roman, după meci.

În următoarea partidă, Ocna Mureș se va confrunta cu Viitorul Cluj sâmbătă, 12 noiembrie, de la ora 14:00, în Liga 3 - Seria 9.