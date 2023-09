Cele două cluburi s-au înfruntat miercuri seară de la ora 21:00, în prima etapă a grupelor Cupei României, la Oradea, pe stadionul „Iuliu Bodola”, din județul Bihor.

Antrenorul de la FC Bihor a fost categoric, după eșecul cu FCSB: "Asta le-am spus jucătorilor"

Florin Farcaș a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a subliniat că fotbaliștii Bihorului s-au ridicat la așteptările publicului și că e mulțumit de maniera în care au jucat băieții săi.

De asemenea, tehnicianul orădenilor a spus câteva cuvinte și despre prezența lui Emeric Ienei, care la 86 de ani s-a prezentat la meciul jucat cu casa închisă de FC Bihor.

„A fost un eveniment important pentru orașul nostru acest meci. Am adus la Oradea una dintre cele mai iubite și valoroase echipe din România. Cred că lumea astăzi a văzut că am făcut un joc bun. Ne-am ridicat, cât de cât, la așteptările publicului. Suntem mulțumiți de ce am realizat în jocul de astăzi.

A fost o oarecare presiune pentru că am întâlnit un adversar puternic. Le-am spus jucătorilor înainte de meci că trebuie să joace cu sufletul. Eu zic că elevii mei au făcut un joc bun astăzi, s-au ridicat la valoarea competiției

(n.r. cât a contat că în tribune a fost prezent Emeric Ienei) Foarte mult, domnul Emeric Ienei este un simbol pentru tot ce înseamnă fotbalul românesc. Ați văzut cu câtă căldură l-a aplaudat publicul.

Pentru noi este un gest de respect că a putut veni la acest joc. De asemenea, mulțumim și publicului care a fost alături de noi”, a spus Florin Farcaș după meci.

FC Bihor - FCSB 0-2

David Miculescu a deschis scorul în minutul 26, după ce a reușit să șuteze din întoarcere de lângă patru jucători ai Bihorului. În repriza secundă, Siyabonga Ngezana s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a majorat diferența în minutul 69.

Roș-albaștrii încep, astfel, cu dreptul campania din Cupa României. Pentru echipa pregătită de Elias Charalambous urmează meciul cu 'U' Cluj din campionat (luni, 2 octombrie, ora 21:00).

Echipele de start