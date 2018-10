Alibec, fluierat de tot stadionul in minutul 120! Ce s-a intamplat in meciul Astrei de la Cluj

Denis Alibec are increderea totala a lui Multescu, dar nu-l rasplateste pe antrenorul Astrei cu goluri.

Atacantul a fost capitan si la Cluj, cu Universitatea. Chiar daca i-a pus in pericol pe fundasii adversi, Denis tot n-a reusit sa marcheze. Are o singura reusita in acest sezon, contra lui Dinamo, in campionat.

Ignorat pe Cluj Arena pana in minutul 120, Alibec n-a terminat meciul in teren. Multescu a decis sa-l schimbe cu Koukou in ultimul minut al timpului suplimentar. A fost momentul in care fanii prezenti la meci s-au ridicat si l-au fluierat copios. Vizibil afectat dupa inca un meci fara gol, Alibec i-a pus banderola pe brat lui Florin Bejan, apoi s-a dus sa-l salute pe Multescu.