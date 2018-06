L-a sunat Regele! Sfaturi-surpriza pentru selectionerul Spaniei: Cele trei cuvinte pe care Hierro trebuie sa le tina minte

Regele Felipe al IV-lea l-a sunat pe Fernando Hierro, proaspatul selectioner al nationalei Spaniei.

Regele si Hierro au vorbit la telefon, monarhul incercand sa-i ridice moralul noului selectioner, venit in Rusia in locul lui Julen Lopetegui, demis de Federatia spaniola dupa ce a semnat cu Real Madrid.

"Viziune, curaj si taurul", au fost cele trei cuvinte pe care i le-a spus Felipe al VI-lea lui Hierro.

Cuvintele nu au fost alese la intamplare, ci reprezinta principiile de baza care ghideaza nationala Spaniei, respectiv loialitata si camaraderia, munca zilnica si spiritul de depasire a limitelor, valoarea si onoarea, dar si un sentiment de angajament ferm fata de tara pe care o reprezinta, adica Spania.

Dupa anuntul numirii in fruntea echipei nationale, Fernando Hierro a primit 495 de mesaje de incurajare.

Spania se afla in gupa B la Campionatul Mondial din Rusia, acolo unde are ca adversare nationalele Portugaliei, Iranului si Marocului. Spania a facut egal in meciul cu portughezii (3-3) si urmeaza sa dispute miercuri partida impotriva iranului.