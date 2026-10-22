Viitoarea adversară a Craiovei, distrusă în Conference League: "Am venit, am văzut, am făcut prăpăd!"

Kairat Almaty, viitoarea adversară a Craiovei, spulberată de Panathinaikos

În primul meci al etapei a doua din faza principală, Kairat Almaty a pierdut clar duelul de pe teren propriu cu Panathinaikos, scor 1-5. Formația din Kazahstan a fost depășită la aproape toate capitolele și practic în permanență condusă.

Panathinaikos, lider în Grecia după 7 etape, a deschis scorul încă din minutul 6, prin Vicente Taborda, iar Cyriel Dessers a majorat avantajul în minutul 24, din penalty. În actul secund, au mai înscris Dessers (47'), Kings Kangwa (57') și Elmin Rastoder (75'). Kairat a reușit golul de onoare în minutul 79, prin Ismail Bekbolat.

"Am venit, am văzut și am făcut prăpăd", a titrat publicația greacă SDNA, după victoria la scor obținută de Panathinaikos în Kazahstan.