Viitoarea adversară a Craiovei, distrusă în Conference League: "Am venit, am văzut, am făcut prăpăd!"

Viitoarea adversară a Craiovei, distrusă în Conference League: &quot;Am venit, am văzut, am făcut prăpăd!&quot; Conference League
SPORT.RO
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Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League, a suferit un eșec drastic în etapa a doua din faza principală.

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Kairat AlmatyPanathinaikosUniversitatea Craiova
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Kairat Almaty, viitoarea adversară a Craiovei, spulberată de Panathinaikos

În primul meci al etapei a doua din faza principală, Kairat Almaty a pierdut clar duelul de pe teren propriu cu Panathinaikos, scor 1-5. Formația din Kazahstan a fost depășită la aproape toate capitolele și practic în permanență condusă.

Panathinaikos, lider în Grecia după 7 etape, a deschis scorul încă din minutul 6, prin Vicente Taborda, iar Cyriel Dessers a majorat avantajul în minutul 24, din penalty. În actul secund, au mai înscris Dessers (47'), Kings Kangwa (57') și Elmin Rastoder (75'). Kairat a reușit golul de onoare în minutul 79, prin Ismail Bekbolat.

"Am venit, am văzut și am făcut prăpăd", a titrat publicația greacă SDNA, după victoria la scor obținută de Panathinaikos în Kazahstan.

Panathinaikos, a doua cea mai clară victorie în deplasare, după 6-0 cu Electroputere!

Gazzetta, o altă publicație din Grecia, amintește că este a doua cea mai clară victorie obținută de Panathinaikos în deplasare. Recordul rămâne cel din 1992: 6-0 cu Electroputere Craiova, în Cupa UEFA.

Panathinaikos are punctaj maxim după primele două etape, în timp ce Kairat Almaty rămâne cu un singur punct, obținut la remiza cu Riga FC, din prima rundă.

Kairat Almaty este una dintre viitoarele adversare ale Universității Craiova din Conference League. Meciul direct se va juca pe 10 decembrie, în Kazahstan.

Ce meciuri va mai disputa Universitatea Craiova în Conference League

  • 5 noiembrie | ora 22:00: Universitatea Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie | ora 19:45: Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova
  • 10 decembrie | ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova
  • 17 decembrie | ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga

Clasamentul din Conference League

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