Repetenți în Europa. Ce a declarat Andrei Burcă după ce campioana României a clacat în fața lui Sivasspor

Andrei Burcă, a declarat joi seară, după meciul cu Sivasspor, scor 0-1, că formaţia sa a avut un gol valabil în prima repriză şi că nu ştie ce a avut arbitrul, însă a subliniat că el şi colegii săi nu trebuie să caute alibiuri, ci să se uite mai mult la ei înşişi.

“O seară tristă pentru noi, pentru suporteri, pentru fotbalul românesc. Nu-mi găsesc cuvintele, pentru că am controlat partida, am avut ocaziile cele mai mari, am avut gol valabil, cred că şi un penalti...

Domnul arbitru, nu ştiu ce a fost cu dânsul în această seară. Dar nu căutăm alibiuri, trebuie să ne uităm mai mult la noi pentru că au ajuns o dată în careu şi s-a făcut 1-0. Am controlat toată partida, nu am putut să băgăm mingea în poartă şi trebuie să ne dea de gândit pe viitor.

Trebuie să muncim mai mult la antrenament, să fim mai uniţi. Ne pare rău, suntem trişti. Chiar dacă am dominat în totalitate adversarul la final tabela arată 1-0 pentruu adversar şi asta înseamnă că nu ne-am îndeplinit obiectivul. Trebuie să reflectăm puţin, nu trebuia că pierdem această partidă”, a spus Burcă.

Echipa CFR Cluj a pierdut joi, pe teren propriu, al doilea meci disputat în grupele Conference League. Clujenii au fost învinşi de formaţia turcă Sivasspor, scor 0-1.

