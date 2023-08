Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Sepsi s-a calificat în play-off-ul Conference League

După 1-1 în partida de la Sfântu Gheorghe, Sepsi a reușit să obțină o victorie mare în Kazahstan. Unicul gol al formației pregătite de Liviu Ciobotariu a fost marcat în minutul 67 de mijlocașul Nicolae Păun.

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi OSK, a oferit o primă reacție după ce echipa sa a reușit să se califice în premieră în play-off-ul unei competiții europene, fiind la o singură ”dublă” distanță de grupele Conference League.

Laszlo Dioszegi: ”E o bucurie de nedescris”

Acum, câștigătoarea Cupei României va avea o misiune dificilă. Va trebui să treacă de norvegienii de la Bodo/Glimt, echipă cu un lot mai bine cotat decât cel al covăsnenilor.

Dioszegi a dezvăluit că cei de la Sepsi au fost ajutați de autoritățile din Kazakhstan să părăsească stadionul lui Aktobe.

„E o bucurie de nedescris. Trebuie să felicit jucătorii și staff-ul tehnic pentru că s-au dăruit sută la sută. A trebuit să vină poliția și cei de la Antitero, abia am reușit să scăpăm de aici. Nu le-a picat foarte bine. Aruncau sticle și toate prostiile. A trebuie să stăm vreo 30 de minute ca să ieșim. N-am avut un cordon, n-am avut nimic. Am stat in mijlocul galeriei. În fine, nu ne plângem. Am reușit să învingem, e cel mai important lucru.

În ultimele 15 minute a fost presiune, s-a văzut la televizor. Fundașii au fost excelenți, trebuie să spunem. Bodo/Glimt este o echipă foarte bună și avem șanse mai puține, ei sunt cu prima șansă. Să nu exagerăm, dar ei au 75 la sută, noi avem 25 la sută. Mingea e rotundă și mergem cu încredere în Norvegia”, a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport.

Bodo/Glimt are un lot de 30 de milioane de euro

FK Bodo/Glimt, club fondat în 1916, are două titluri de campioană în palmares, ambele câștigate recent, în 2020 și 2021. Echipa este antrenată în prezent de Kjetil Knutsen (54 de ani) și este lider în campionatul Norvegiei după 18 etape, cu 41 de puncte, la egalitate cu Viking, fosta adversară europeană a FCSB.

Norvegienii au un lot cotat de Transfermarkt la 30,8 milioane de euro, dublu față de Sepsi.

Pentru calificarea în play-off-ul Conference League, la fel ca celelalte echipe, Sepsi OSK va fi recompensată de UEFA cu un cec în valoare de 750.000 de euro. În cazul în care va mai face un pas și va accede în grupe, gruparea din Covasna va obține 2.940.000 de euro.