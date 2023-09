Partida de joi seară, contând pentru manșa retur a play-off-ului Conference League, a fost transmisă în direct de Pro Arena și VOYO.

România a rămas fără echipă în cupele europene după ce și Sepsi a fost eliminată de norvegienii Bodo/Glimt.

Căpitanul Farului, Ionuț Larie, a explicat ce nu a funcționat în jocul campioanei României, care a avut o evoluție submediocră la Helsinki. A arătăt vulnerabilitate în apărare, a fost dominată la mijlocul terenului și a jucat fără încredere. Au lipsit ocaziile de poartă deși Farul mizează pe unul dintre cei mai valoroși atacanți din Superliga, Louis Munteanu, jucător care aparține de gruparea italiană Fiorentina.

Reacția lui Larie despre picajul Farului în meciurile din deplasare

Larie a evidențiat că Farul a clacat în meciurile grele din deplasare jucate în acest sezon.

"Din păcate noi am pierdut în trei deplasări foarte importante în acest an, în Supercupa cu Sepsi, la Tiraspol și azi (n.r.: joi seara). În toate cele trei meciuri nu am marcat și nu am fost noi cei care am fost anul trecut.

Noi intrăm cu același gând, să ne impunem jocul prin posesie și sperăm să o facem cât mai bine, noi mergem la victorie la orice meci. Depinde și de adversar, climă, tot ce e în jur, asta e mentalitatea. Nici azi n-am reușit, dezamăgirea eeste foarte mare pentru că am fost la un pas de grupe", a spus Larie, cu referire la diferențele din jocul Farului când evoluează pe teren propriu vs deplasare.

Larie: "După ce mă las de fotbal nu voi juca pe sintetic"

Larie, căpitanul echipei lui Hagi, a vorbit și despre suprafața de joc, teren sintetic. "Am băgat o alunecare dar... Este diferit să joci pe sintetic, cu siguranță nu voi merge la sintetic după ce mă las de fotbal, e o diferență mare dar trebuia să ne adaptăm, nu acesta a fost motivul", a mai spus Larie, în conferința de presă de după partida de la Helsinki.

VIDEO Rezumat HJK - Farul

HJK - Farul 2-0

La Helsinki, gazdele au început marcând în minutul 5, prin Bojan Radulovic, dar golul a fost anulat după consultarea VAR, pentru ofsaid. Acelaşi Bojan Radulovic a deschis însă scorul în minutul 20, profitând de o defensivă constănţeană fără reacţie. În minutul 39 Farul a ratat în două faze consecutive prin Louis Munteanu şi Budescu, dar cei care au marcat au fost finlandezii, prin Radulovic, care a reuşit dubla în minutul 70 şi a dus scorul la 2-0. Acesta a fost şi scorul final, iar constănţenii părăsesc cupele europene, cu 2-3 scor cumulat în cele două manşe ale play-off-ului din Conference League.

HJK: Maenpaa - Toivio, Tenho, Halme - Kouassivi-Benissan, Lingman (Kannellopoulos 84), Peltola, Soiri – Hostikka (Hetemaj 87), Keskinen – Radulovic. ANTRENOR: Toni Korkeakunnas

FARUL: Aioani – Sîrbu (Dussaut 63), Larie (Andronache 90), M. Popescu, Kiki - T. Băluţă, Nedelcu (K. Boli 63), Artean (Grameni 89) - L. Munteanu, Rivaldinho (Mazilu 25), Budescu. ANTRENOR: Gheorghe Hagi