OPINIE | Unde a fost Hagi? Ce a jucat Farul? Unde ne oprim pe acest tobogan al rușinii? Caramavrov scrie despre jocul execrabil făcut de echipa lui Hagi la Helsinki

Au trecut 44 de zile de la meciul jenant făcut de Farul la Tiraspol și, sincer, nu mă așteptam să văd aceeași evoluție întunecată a echipei lui Hagi și astăzi.

Am avut impresia că ai noștri joacă legați la ochi, la câte pase la adversar au dat Tudor Băuță și Compania. Dacă este vorba despre tremuratul chiloților când intră pe teren, atunci antrenorul-prea-cunoscător-de-fotbal are o mare problemă.

Poate că a neglijat aspectul mental sau poate că nu știe să scoată frica de adversar din jucătorii lui, observată mai ales în confruntările europene. Atfel nu se explică atâtea erori de copii de clasa a doua la niște fotbaliști care, teoretic, sunt bărbați.

Problema cea mare este că Hagi părea resemnat în minutul 75. S-a blocat sau ce-a făcut de a indicat ultimele două înlocuiri abia in minutul 89, în loc să schimbe imediat după golul de 2-0, din minutul 70? Ce o mai fi așteptând 19 minute, e greu de aflat, dacă nu cumva ne spune el.

Apoi, de ce a ținut tot meciul pe teren un jucător de aprope 35 de ani, pe Budescu? Ce să mai aștepți de la Budescu din minutul 75 încolo? Un gol de la vestiare? Păi atunci, mai bine îl schimba...

Întrebări pentru Hagi

Și ar mai fi întrebări pentru domnia sa: De ce n-a jucat Mazilu din primul minut? De ce mai insistă cu Tudor Băluță, complet pierdut în spațiu în multe jocuri, ca și în Finlanda? De ce n-a reușit echipa lui să-și creeze nicio ocazie importantă? De ce n-a reușit campioana României să pună presiune absolut deloc pe un adversar modest? De ce joacă Farul atât de lent, ca un șlagăr din anii 80?

Ne-am lămurit, așadar, și cu marele Hagi. Nu putem, domnule, suntem prea jos cu fotbalul. Nu mai poate nimeni, nici Hagi, nici Gică Popescu. Dacă nici ei, atunci ce să așteptăm de la „grandiosul” Răzvan Burleanu?

Cât despre Sepsi, măcar aceasta a luptat cât a putut, a revenit aproape incredibil de la 0-2, a făcut un joc foarte bun în repriza a doua, dar a clacat pur românesc, deși mulți o cataloghează ca „echipa ungurilor”.

Per total, n-avem nicio formație în grupe în acest sezon, nici măcar în acestă competiție făcută pentru țări subdezvoltate fotbalistic, ca a noastră. Dar noi am ajuns, iată, sub fotbalul finlandez și norvegian la nivel de cluburi. Unde ne oprim pe acest tobogan al rușinii?

VIDEO REZUMAT HJK Helsinki - Farul 2-0