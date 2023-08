Reacția lui Laszlo Dioszegi după eliminarea lui Sepsi: ”Am intrat în vestiar și am spus un singur lucru”

La Sf. Gheorghe, săptămâna trecută, elevii lui Ciobotariu remizaseră, 2-2 cu gruparea nordică.

Sepsi a fost condusă cu 2-0 în prima repriză, dar a reușit să revină și să împingă meciul în prelungiri.

Norvegienii au marcat din nou, însă, și au obținut calificarea în grupele Conference League. Covăsnenii puteau egala și la scorul de 3-2, dar reușita lui Marius Ștefănescu a fost anulată pentru un ofsaid.

După meci, Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi, a reacționat și a dezvăluit ce a făcut imediat după eliminare.

Laszlo Dioszegi: ”Am pierdut, dar sunt mândru de băieți”

„Eu am intrat în vestiarul băieților noștri și am spus un singur lucru: ”Sunt mândru de voi!”. Am pierdut, dar sunt mândru de băieți. Putem să părăsim stadionul cu capul sus. Acum putem să vorbim ce a fost în prima repriză, trebuie să scoatem pălăria în fața băieților.

Au luptat așa cum nimeni nu a știut. E o echipă mai bună, am zis din start. Nu pot să fiu supărat pe Păun, a jucat multe meciuri foarte bune. Nu putem să vorbim despre un jucător, doi sau trei. A jucat echipa și a făcut un joc foarte bună.

Prima repriză a fost modestă, dar per total cred că am ieșit cu capul sus și cred că Bodo/Glimt este o echipă foarte bună. Am jucat pe o suprafață cu care nu suntem obișnuiți. Nicio echipă din România nu putea face un rezultat mai bun decât am făcut noi. Eu așa consider, că am ieșit cu capul sus”, a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport.

Farul & Sepsi au ratat calificarea în grupe

Sepsi OSK a pierdut cu Bodo/Glimt cu 2-3. Sorii (minutul 24) și Pellegrino (minutul 29, minutul 100) au înscris pentru norvegieni, în timp ce Alimi (minutul 42) și Varga (minutul 46) au punctat pentru covăsneni.

De cealaltă parte, Farul Constanța a plecat învinsă de la finlandezi. HJK Helsinki s-a impus cu 2-0, grație lui Radulovic, care a reușit să înscrie în două rânduri (minutul 20, minutul 70).