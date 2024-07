CFR Cluj - FC Neman Grodno se joacă în Gruia, joi, de la ora 20:30, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe teren neutru, în Ungaria, la Gyor.

Dan Petrescu: "Grodno a jucat cu Steaua, dacă știți. Știți rezultatele, nu? 1-1 și 0-0"

La conferința de presă premergătoare manșei tur, Dan Petrescu a avut numai cuvinte de laudă pentru vicecampioana din Belarus. Chiar dacă spune că CFR Cluj are prima șansă, tehnicianul susține că echipa sa va avea o misiune "foarte, foarte grea".

Pentru a-și susține punctul de vedere, Dan Petrescu a mers foarte departe, până la dubla dintre Steaua și FC Neman Grodno, din sezonul 2003/2004 al Cupei UEFA. Atunci, bucureștenii remizau la Minsk, 1-1, dar obțineau calificarea după 0-0 la București.

"Despre adversarii CFR-ului mereu se scrie puțin față de ce se scriu despre alți adversari. Dacă zic eu de ei, după aia o să spună că nu știu ce am inventat. Nici nu mai știu ce să zic. Dacă zic adevărul, vă supărați sau sunt luat la mișto.

E o echipă care e în plin campionat, are 15 meciuri, joacă 4-4-2, e agresivă ofensiv și defensiv. Antrenorul e de 8 ani la echipă. Vă dați seama, cred că el e patronul și cel care decide. Dacă stai 8 ani înseamnă că ai valoare. Ei n-au nimic de pierdut, sunt cu șansa a doua și, dacă nu dăm sută la sută, va fi foarte greu. Numai cu sută la sută avem o șansă să ne calificăm mai departe.

Grodno a jucat cu Steaua, dacă știți. Știți rezultatele, nu? 1-1 și 0-0. Atunci era gol în deplasare, s-a calificat Steaua. Iar cu Soligorsk cât a fost scorul? 0-0, 1-0 (n.r - Șahtior Soligorsk - CFR Cluj, în preliminariile Conference League din sezonul 2022/2023). Va fi la fel, un meci foarte, foarte greu. Eu sunt conștient de greutatea acestui meci. Sper să reușesc să transmit asta și jucătorilor", a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Mihai Stoica: "Dane, sunt 21 de ani de atunci! Cum să spui asta?"

După ce a auzit declarațiile fostului său colaborator de la Unirea Urziceni, Mihai Stoica s-a arătat foarte amuzat. Managerul general de la FCSB nu înțelege de ce Dan Petrescu a adus în discuție un meci disputat în urmă cu 21 de ani pentru a demonstra cât de valoaroasă este Neman Grodno.

"Cum să spui că a jucat cu Steaua? Dane, sunt 21 de ani de atunci! Bă, s-au lăsat toți! Eu am venit în 2002 la Steaua. A marcat Oprița pe final. Acasă am făcut 0-0, iar pe final, Grodno trăgea de timp, cred că nu știau că sunt eliminați la egal. Am jucat la Minsk, am făcut 1-1. După am jucat cu Southampton și Liverpool. Cum să spui că acum 21 de ani a jucat? Doamne, Doamne! Ăsta e stilul lui ca să nu se relaxeze jucătorii", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.