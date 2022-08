Mihai Stoica, despre noul lider al FCSB-ului: „Are carismă în vestiar, are voce, are cuvinte!”

În turul playoff-ului UEFA Conference League, FCSB a fost învinsă de Viking, 1-2, pe Arena Națională. Astfel, misiunea pentru Nicolae Dică (42 ani) și elevii săi s-a complicat. Aceștia trebuie să câștige în Norvegia, pe un teren sintetic, la o diferență de două goluri, pentru a se califica în grupele unei competiții europene.

Mihai Stoica (57 ani) are încredere că FCSB poate să o învingă pe Viking în Norvegia. Managerul general al roș-albaștrilor are încredere în calitățile de lider ale lui Florinel Coman (24 ani) și îl laudă pe șeptarul FCSB-ul pentru modul în care a revenit după accidentare.

Mihai Stoica: „Se antrenează mult mai bine, e mult mai responsabil!”

„Cum arăta Coman înainte de accidentarea de la Backa Topola? Erau Tănase, Coman și Man atunci, Coman era vioara întâi. Coman a început să arate din ce în ce mai bine, chiar dacă nu e în stadiul să ia 1 la 1 și să-i rupă în două pe explozia lui formidabilă. A început să marcheze, să fie periculos în ultima treime. Se antrenează mult mai bine, e mult mai responsabil. Banderola nu spun că l-a responsabilizat, el era deja responsabil, dar în niciun caz nu i-a făcut rău. E căpitan de echipă. Am auzit discursul înainte de meci în vestiar. Eu nu o să înregistrez niciodată, dar dacă auziți discursul... el are carismă în vestiar, are voce, are cuvinte. Eu cred că el poate să fie catalizatorul”, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Viking - FCSB este în direct pe PRO TV și VOYO, joi, 25 august, de la 20:00.

