Așa cum s-a întâmplat și în sezonul trecut, Neșu le-a făcut o vizită jucătorilor de la FCSB înainte de meci și a mers în vestiar pentru a-i încuraja.

Mihai Neșu a venit pe Arena Națională la FCSB - Anderlecht

De asemenea, fostul fundaș stânga încearcă să strângă fonduri pentru Fundația Mihai Neșu, iar înaintea meciului cu Anderlecht a făcut un nou apel.

"Mă duc în vestiar, nu i-am văzut de multă vreme, mă bucur că ne vom întâlni. Am venit puțin agitat, era să nu mai ajung, a fost puțină agitație pe Valea Oltului.

Normal că am emoții pentru Dică, e un fost coleg, sunt alături de ei d-aia am și venit azi. Începutul ăsta de sezon, chiar dacă în campionat nu e așa bun, în Europa mi-a atras atenția, iar dacă am avut drum pe lângă București am venit.

Cum să nu poată să o bată pe Anderlecht? 70 de minute cu West Ham au jucat de la egal la egal. O mică neatenție i-a făcut să cadă din punct de vedere psihic. Stăteau destul de bine, dar au căzut după acel penalty care nu anunța nimic.

Am venit prin București și pentru a strânge bani. Avem 15 luni de șantier, am cheltuit până acum 2,9 milioane de euro, mai avem nevoie de vreo 2,5 milioane. Îi rugăm în continuare pe oameni să trimită un SMS cu CRED la 8844 pentru a dona 2 euro și a ne ajuta să terminăm cât mai repede.

În perioada asta, mulți oameni sunt triști, au probleme, vin la noi la fundație, cer ajutor, iar noi nu avem tot timpul ce să le oferim. Sperăm ca la noul centru să le fim de folos", a spus Mihai Neșu, înainte de meci.