După fluierul de final, un fan a intrat pe teren și a încercat să-l atace pe portarul Sevillei, Marko Dmitrovic, însă nu a avut nicio șansă cu sârbul.

Goalkeeperul l-a pus imediat la punct pe suporter și l-a trântit la pământ. Jucătorii au sărit în ajutorul portarului sârb, iar stewarzii l-au luat pe fan de acolo.

"Un fan m-a atacat de la spate. Îmi imaginez că era nervos din cauza rezultatului, probabil și puțin băut. M-a împins, dar l-am imobilizat până a venit echipa de securitate.

Sunt furios, sper să nu se mai întâmple asemenea lucruri și să fie pedepsit. Nu voi spune ce mi-aș fi dorit să-i fac. Mă bucur că am fost conștient de locul în care mă aflu și m-am controlat. Dacă cineva mă atacă, mă apăr", a declarat Marko Dmitrovic, potrivit Marca.

