După victoria din primul meci, scor 1-0, FCSB este considerată favorită în fața echipei din Bulgaria, însă Darius Olaru avertizează că nu este încă jucată soarta calificării.

"Știm că ne așteaptă un meci foarte greu, cred eu că suntem pregătiți. Trebuie să facem un joc bun, solid. Cu siguranță, cred că dacă erau foarte mulți oameni în spatele nostru era mult mai ușor. Dar mâine, dacă ne vom face jocul și vom avea un joc foarte bun vom reuși să ne calificăm.

Cred că toată echipa a avut un început bun de sezon. Sperăm să continuăm la fel, noi am ieșit mai mult în evidență (n.r. - el și Coman) dar cu ajutorul întregii echipe am făcut asta. A fost și primul meci de Europa, am intrat puțin temători să zic așa. Cred că mâine va fi cu totul diferit, sperăm să facem un joc solid și să ne calificăm. Avem partida de mâine, trebuie să ne calificăm", a declarat căpitanul FCSB-ului, în cadrul unei conferințe de presă.

Antrenorul lui CSKA 1948 Sofia dă replica, înaintea returului cu FCSB

La plecarea în România, miercuri dimineață, Atanas Ribarski a prefațat duelul retur cu FCSB și a dat replica după declarațiile lui Gigi Becali.

"Mă aștept la un meci european. Da, în tur a fost un rezultat negativ, însă nu este o problemă. Vom intra pe teren și va trebui să marcăm. Nu cred că diferența a fost atât de mare în jocul tur. Sper că acum vom arăta o față corespunzătoare competițiilor europene.

Ne dorim mai multă agresivitate, mai multă încredere și să fim decisivi în careul advers. Noi tratăm fiecare adversar cu respect, nu contează cine este. Așteptările noastre de dinaintea meciului tur au fost justificate și le vom avea și pentru partida retur.

Cu siguranță, declarațiile lui Becali ne-au enervat, dar astfel de provocări sunt normale și nu mă afectează prea mult. Vom intra pe teren și vom arăta cine este cine", a spus Atanas Ribarski, citat de Trud.