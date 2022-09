Fotbaliștii remarcați de MM Stoica după FCSB - Anderlecht 0-0: „Dacă alegea să șuteze, marca”

FCSB a scos doar un punct din confruntarea de pe Arena Națională cu Anderlecht din grupele Conference League. Roș-albaștrii se află acum pe poziția a treia.

După meci, MM Stoica, manager-ul general al grupării roș-albastre, a vorbit despre fotbaliștii pe care i-a remarcat în duelul din competiția europeană.

MM: „Ne așteptam să avem mingea mai mult”

„Mai e de apreciat evoluția unui jucător, care a fost excepțional, Crețu. A făcut un joc defensiv de excepție. Un alt jucător cu joc defensiv bun a fost Pantea, care n-a jucat poziția lui. Are totuși 19 ani abia împliniți.

Sunt și plusuri. Ok, poate că ne așteptam să avem mingea mai mult în a doua parte a meciului, e foarte adevărat, dar atât am putut. Am avut ocazie imensă a lui Andrei Cordea, care a vrut să paseze, a fost altruist. Poate dacă alegea să șuteze, marca.”, au fost cuvintele lui MM Stoica la Orange Sport.

FCSB - Anderlecht 0-0

După acest rezultat de egalitate, FCSB se află pe a treia poziție cu un punct în două meciuri, în timp ce Anderlecht se situează pe a doua poziție, cu patru puncte în două partide.

În următoarea confruntare, FCSB se va întâlni cu Universitatea Craiova (18.09.2022, ora 21:30) și FC Argeș (01.10.2022, ora 18:00), în timp ce Anderlecht se va întâlni cu Kortjrik (18.09.2022, ora 22:00) și cu Charleroi (02.10.2022, ora 14:30).

Programul lui FCSB în grupele Conference League: