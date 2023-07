"Foarte ciudat!". Mihai Stoica a găsit o scuză pentru evoluția FCSB-ului de la Sofia

Miercuri seară, imediat după meci, Mihai Stoica se declara foarte dezamăgit de jocul celor de la FCSB, spunând că prestația a fost "sub orice așteptat".

Mihai Stoica a găsit o scuză pentru evoluția FCSB-ului de la Sofia

O zi mai târziu, managerul general de la FCSB a criticat gafele unor jucători cu experiență, însă a găsit câteva circumstanțe atenunante pentru prestația modestă de la Sofia.

"E adevărat că am avut un charter care n-a zburat la orele pe care le-am vrut noi. Am avut un adversar foarte slab, dar îţi dai seama în ce hal e campionatul lor?! Sub Liga 2 de la noi, foarte slab.

A fost un teren foarte ciudat, brazdele se mişcau, terenul a fost pus acum. Bulgarii aveau probleme mari când aveau mingea şi noi trebuia să fim mult mai periculoşi decât am fost. Terenul e o scuză, dar meciul ăsta la cum îi văzusem pe bulgari... Returul va fi făsă spectatori pe un teren pe care nu ne simţit bine şi avem emoţii.

Am venit azi dimineaţă. Mâine plecăm la Galaţi, patru ore cu autobuzul, că avem drumuri de excepţie în România. Jucăm sâmbătă seara şi terminăm sâmbătă noaptea, ne întoarcem duminică în Bucureşti. E foarte greu meciul de la Galaţi, i-am văzut cu UTA, cu Craiova au ştiut să sufere.

Unii jucători au jucat slab. Dawa a jucat foarte bine, are trei meciuri foarte bune deja, Haruţ şi-a făcut treaba, dar au fost jucători care au gafat, jucători cu experienţă. În a doua parte a meciurilor n-am jucat bine şi pentru că jucătorii de pe bancă nu au intrat bine. Avem doar 13-14-15 jucători, ceea ce nu ne dorim. Ne dorim ca Dan Petrescu, două garnituri", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Returul dintre FCSB și CSKA 1948 Sofia se va juca la București, pe Arcul de Triumf, joi, 3 august, de la ora 21:30. Învingătoarea se califică în turul 3 și se va duela cu danezii de la Nordsjaelland.