Mijlocaşul Tudor Băluţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Farul Constanţa are tot ce îi trebuie pentru a se putea bucura pentru o victorie la finalul partidei cu HJK Helsinki, din play-off-ul Europa Conference League.

''N-aş spune că HJK e o echipă fizică, e o echipă care încearcă să joace un fotbal bun, ofensiv, o echipă disciplinată, dar cred că avem tot ce ne trebuie pentru a fi noi cei care se bucură la finalul partidei'', a declarat Băluţă.

''Suntem aproape, am jucat destul de multe meciuri în calificările acestea, avem o şansă importantă. Meciul de acasă este important, ştim cât de bine am jucat acasă şi în sezonul trecut şi în sezonul acesta. Şi în campionat, exceptând un meci, am făcut rezultate pozitive şi ne dorim ca mâine să continuăm parcursul acesta şi să obţinem victoria, aşa cum încercăm la fiecare meci'', a adăugat mijlocaşul.

''HJK e o adversară bună, nimeni nu a ajuns până în play-off întâmplător. E o echipă cu calitate, însă trebuie să ne concentrăm pe noi, pe jocul nostru. Când facem ceea ce ne dorim, când facem ceea ce lucrăm în fiecare zi rezultatele vin şi jocul este unul bun şi aşa sperăm să se întâmple şi mâine'', a subliniat Tudor Băluţă.

Meciul cu campioana Finlandei este pentru Farul o şansă de a şterge impresia lăsată în ultima etapă din Superligă: ''Avem o şansă bună şi frumoasă de a trece peste rezultatul negativ din campionat (1-3 cu Rapid), dar acum nu trebuie să ne gândim la asta. Trebuie să fim cu toţii motivaţi, pozitivi, ambiţioşi să obţinem un rezultat bun mâine. Ne dorim să câştigăm mâine, indiferent la câte goluri se va întâmpla asta, iar apoi să ne pregătim bine şi pentru retur''.

''Ştim cu toţii pentru ce luptăm, să accedem în grupele Europa Conference League, iar pentru noi, individual, pentru club, pentru oraş ar însemna ceva extraordinar, acesta este principalul obiectiv pentru noi'', a concluzionat Băluţă.

Farul Constanţa va înfrunta echipa finlandeză HJK Helsinki, joi, de la ora 20:00, pe Stadionul Central al Academiei Hagi, din Ovidiu, în prima manşă a play-off-ului Europa Conference League la fotbal.