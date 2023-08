Elias Charalambous, discurs sub domnia lui ”v-am spus eu”

Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a tras primele concluzii după ce echipa sa a reușit, cu emoții, să se califice în turul următor din Conference League.

O eventuală eliminare ar fi reprezentat o adevărată dezamăgire pentru patronul Gigi Becali, mai ales că omul de afaceri își pune speranțele în suma pe care ar putea să o primească de la UEFA pentru o calificare în grupele Conference League.

Charalambous a avertizat încă de la conferința de presă premergătoare jocului că meciul retur va fi unul dificil, iar după ce CSKA 1948 a fost aproape de o surpriză și a fost chiar în avantaj la București, cipriotul nu s-a abținut.

Elias Charalambous: ”Avem problemele noastre”

„După cum v-am zis ieri, știam că va fi greu. Dacă nu ești focusat sută la sută în toate cele 90 de minute, vei întâmpina probleme. După ce am marcat, totul era bine pentru noi, am avut posesia, dar am fost puțin relaxați și am avut probleme. Ne-am calificat și acum trebuie să ne concentrăm pe următoarea partidă din campionat. Am observat și noi în ultimele meciuri, avem problemele noastre. După cum am spus, în fotbal nu trebuie să te relaxezi nici măcar o secundă.

Uneori este mental, după ce conduci din primul meci și parchezi în al doilea... trebuie să fii mai concentrat pentru toate cele 90 de minute. În fotbal, orice s-ar putea întâmpla. Jucătorii au arătat atitudine după ce s-a întâmplat. Avem zi de recuperare mâine, vom vedea cum se simt”, a spus Elias Charalambous.

FCSB a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile (trei în campionat și două în Europa), iar acum se pregătește pentru meciul cu CFR Cluj, programat duminică, pe stadionul din Ghencea.

După ce s-a calificat în turul următor al UEFA Conference League, FCSB își va măsura forțele cu danezii de la FC Nordsjælland, o echipă cu un lot cotat la 32 de milioane de euro de site-urile de specialitate, la fel ca cel al vicecampioanei României.