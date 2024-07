Formaţia din Belarus a avut o ocazie bună pentru deschiderea scorului în minutul 20, la şutul lui Alykulov, respins de Răzvan Sava. După numai un minut, Tachtsidis a reluat spectaculos centrarea lui Kamara, dar a trimis pe lângă poarta adversă. Pe final de primă repriză, în minutul 45+1, Tachtsidis a centrat foarte bine în faţa porţii, dar Bîrligea nu a ajuns la minge şi a fost 0-0 la pauză.

Dan Petrescu, după CFR Cluj - Neman Grodno 0-0: "Eu v-am zis de ieri! / Nu înțeleg de ce nu se vrea VAR"

Tot Bîrligea a şutat pe lângă poartă în minutul 47, iar o semnalizare eronată a unuia din tuşieri, în minutul 71, i-a privat pe clujeni de un penalty.

La finalul partidei, Dan Petrescu a spus că nu este surprins de problemele puse de Neman Grodno lui CFR Cluj, având în vedere că avertizase în privința acestui aspect încă de la conferința de presă de ieri. Tehnicianul din Gruia s-a plâns de faptul că partida de azi nu a beneficiat de sistemul VAR, iar CFR a fost privată de cel puțin o lovitură de la 11 metri.

"Eu știam ce meci va fi, v-am spus ieri la conferință. Am mai spus și repet. Cu echipele din Belarus au fost scorul de 1-1, 0-0, 1-0. Echipele din spațiul sovietic sunt foarte bine pregătite fizic, agresive și foarte bine organizate. Au același antrenor de 8 ani, au stat foarte bine în teren, au jucat simplu și corect, n-au riscat nimic. Prima repriză a fost echilibrată. Noi am avut o ocazie, ei tot o ocazie. De fapt, noi am avut două.

În schimb, în a doua repriză am pus presiune, am avut mai multe ocazii, am avut și două faze de penalty pe care aș vrea să le revăd. Din cauza faptului că nu e VAR! Nu înțeleg de ce lumea nu vrea VAR. Azi, nouă ne-a lipsit VAR-ul. Acel gol ar fi schimbat meciul. Am fi jucat și noi diferit la 1-0.

Asta e, acum îi cunoaștem, știm ce va fi la retur. Trebuie să ne gândim la meciul de duminică și la deplasarea din Ungaria. E bine că nu e o deplasare așa lungă. În același timp, Grodno n-are meci, se vor odihni, vor aștepta meciul cu noi și se vor pregătți. Va fi un meci greu. Posibil să fie și prelungiri, și penalty-uri, e posibil orice.

Cei de la Neman Grodno au arătat slăbiciuni final, pentru că au cedat puțin fizic din minutul 75. În rest, au stat foarte bine în terne, ne-au pus probleme, au fost agresivi, au câștigat multe dueluri. La faze fixe au fost buni în atac și în apărare. Știam și acum vă dați seama că au moral bun.

Trebuie să fim realiști. Avem șansele noastre, trebuie să mergem acolo și să ne calificăm, dar până atunci e meciul cu Craiova de duminică", a spus Dan Petrescu.

Returul dintre FC Neman Grodno și CFR Cluj se joacă joi, 1 august, de la ora 21:00, pe teren neutru, la Gyor (Ungaria).

Dacă va trece de FC Neman Grodno, CFR Cluj va avansa în turul 3 preliminar din Conference League, unde va da peste pierzătoarea duelului din Europa League dintre Braga (Portugalia) și Maccabi Petach Tikva (Israel).