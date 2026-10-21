Universitatea Craiova o va întâlni în a doua rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League pe Inter Club d'Escaldes. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Confruntarea va avea loc la Encamp, pe ”Estadi de la FAF”

Cine arbitrează Inter Escaldes - Universitatea Craiova, în etapa #2 din Conference League

Inter Escaldes - Universtitatea Craiova va fi arbitrat de o brigadă din Grecia, cu Christos Vergetis la centru. El va fi ajutat de Andreas Fotopoulos şi Konstantinos Staikos, în timp ce rezervă va fi Dimitrios Moschou. În Camera VAR se vor afla Ioannis Papadopoulos şi Stefanos Koumparakis.

În prima etapă din faza ligii, Universitatea Craiova a remizat cu Getafe pe ”Ion Oblemenco”, în Bănie, scor 1-1, în timp ce Inter Escaldse a fost învinsă cu 2-0 de Mjallby în deplasare.

Oltenii merg în Andorra după ce au reușit să o învingă în etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României pe Farul Constanța, scor 2-0, iar Inter Escaldes primește vizita Craiovei după 4-2 cu Atletic Escaldes în campionat.

Filipe Coelho, discurs echilibrat înainte de meciul cu Inter d’Escaldes

În conferința de presă premergătoare meciului din Andorra, Filipe Coelho a ținut să amintească că nu va fi un meci ușor, în ciuda diferenței cotelor de piață.

„E un meci foarte important pentru noi, contra unei echipe bune, pe care o respectăm și a ajuns aici înseamnă că a meritat. Jucăm în deplasare și dacă ne uităm în prima etapă din Conference League, doar două echipe au câștigat în deplasare.

Nu e important trecutul, nu contează ce au făcut celelalte echipe din România aici, cum nu e important nici ce am făcut noi cu Getafe, nu ne va ajuta cu nimic mâine. Trebuie să arătăm pe teren aceeași ambiție, să fim uniți și să-i facem mândri pe fani, să reprezentăm orașul cu cinste.

Dacă vom pierde, va fi vina mea. Altitudinea este cea care este, trebuie să ne adaptăm, am venit aici cu două zile înainte, terenul este perfect, așa că dacă nu vom câștiga, este responsabilitatea mea. Sunt câțiva jucători ai lor care pot dezechilibra jocul prin calitatea lor, dar echipa este cea care contează și este o echipă foarte bună, care știe ce trebuie să facă în toate momentele jocului”, a declarat Filipe Coelho.