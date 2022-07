Antrenorul lui Saburtalo Tbilisi, un fel de Dan Petrescu înainte de partida cu FCSB. „Va fi un meci greu”

FCSB a reușit contraperformanța de a fi înfrântă de georgienii de la Saburtalo Tbilisi în turul din dubla manșă pentru calificarea în Conference League.

Gruparea din Georgia s-a impus cu 1-0 pe Boris Paichadze Dinamo Arena, stadionul din Tbilisi, prin golul lui Nonikashvili din minutul 41, punând la colț formația dirijată de Toni Petrea la momentul respectiv.

Înainte de retur, Lasho Nozadze, antrenorul de pe banca tehnică a lui Saburtalo, a vorbit la conferința de presă despre faptul că jucătorii săi nu știu că la FCSB s-a schimbat antrenorul și a plecat căpitanul.

Nozadze: „Nu cred că vor fi afectați”

„Primul meci a fost foarte dificil pentru că FCSB are jucători foarte buni. Ne aşteptăm să fie greu şi mâine. Să sperăm că totul merge bine. Am jucat un fotbal bun, am câştigat cu 1-0, dar nu înseamnă nimic pentru noi şi vom fi pregătiţi.

Nu cred că vor fi afectaţi de faptul că au schimbat antrenorul şi le-a plecat căpitanul. Jucătorii noştri nu cunosc aceste lucruri. De cele mai multe ori, poate avea un efect negativ în interiorul echipei, dar nu cred că îi afectează foarte tare pentru că au mulţi jucători importanţi cu valoare individuală”, au fost cuvintele lui Lasho Nozadze.

FCSB - Saburtalo, în direct pe PRO TV și VOYO de la 20:30

FCSB a pierdut în turul disputat în Georgia, scor 0-1, însă speră că va reuși să întoarcă rezultatul sub comanda noului antrenor Nicolae Dică și să se califice în turul 3 preliminar din Conference League.

Dacă va trece de FC Saburtalo, FCSB va da peste Vikingur (Feroe) sau peste DAC Dunajska Streda (Slovacia) în turul al treilea preliminar. DAC Dunajska Streda a câştigat cu 2-0 în deplasare în prima manşă.