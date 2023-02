Parcursul european până în această fază a competiției le-a adus o sumă de bani importantă campionilor României, însă insuficientă pentru a acoperi datoriile clubului.

Cristi Balaj a dezvăluit că echipa încă se confruntă cu probleme financiare și a explicat care au fost deciziile pe care le-au luat pentru a le diminua.

"Am redus pierderea substabţial, dar nu suntem pe profit. Dacă avea loc transferul lui Yeboah, a fost ratat la mustaţă, atunci situaţia ar fi fost echilibrată. Plus, minus, am fi fost acolo la cheltuieli şi venituri.

Am redus pierderea de la minus şapte milioane (n.r. - de euro), la două. Suntem pe un trent bun, am întinerit lotul, bugetul salarial a scvăzut şi sperăm ca jucătorii nou-veniţi din zona Africii şi cei români pe care-i urmărim şi transferurile de ultim moment să fie valorificate pe viitor.

Avem nevoie de susţinerea patronului, iar din vară putem fi un club sustenabil. Atât s-a putut acum, dar situaţia financiară e mult diferită acum, chiar dacă e în continuare greu", a declarat Cristi Balaj la Orange Sport.

Câți bani a câștigat CFR Cluj în urma parcursului european



Dacă ar fi trecut de echipa lui Maurizio Sarri și s-ar fi calificat în faza următoare a competiției, în conturile grupării din Gruia ar fi intrat încă 300.000 de euro din partea celor de la UEFA.

Oricum, parcursul european al campioanei României i-au adus puțin peste 5,2 milioane de euro. Din această sumă, trei milioane de euro au fost doar în urma calificării în grupele Conference League.

Au contat și rezultatele pe care CFR Cluj le-a obținut în grupele Conference League. Pentru victoriile obținute în grupe și remiza cu Ballkani, din Kosovo, ardelenii au încasat aproximativ 1,5 milioane de euro.

