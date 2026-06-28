Am ajuns să am coșmaruri cu Mondialul ăsta. Mă trezesc noaptea ca un somnambul și mă întreb ce meci se joacă. Culmea ghinionului, m-am trezit o dată între meciuri, deși se juca la foc automat, de la 12, de la 2.30 și de la 5.00, câte două! Ca să stai să le vezi pe toate, trebuie să-ți schimbi fusul orar, să dormi ziua și să te uiți la televizor ca o cucuvea.
Altădată, am bâjbâit prin casă după un gol, l-am văzut, nici nu mai conta ce meci era, și am adormit la loc. Am visat cu totul alt scor decât cel cu care s-a terminat meciul. Când m-am trezit și am dat pe flashscore, am fost uluit. Adicătelea, ăilalți au câștigat.
M-a întrebat un vecin dacă se joacă ceva de la 8 seara, i-am zis că nu și l-am sfătuit să stea toată noaptea, că sunt șase bucăți. Pe la 9 am văzut că era meci la tv, iar a doua zi m-am făcut că plouă.
Deci cam așa a fost Mondialul meu până acum. Sper să mă reglez la „16-imi” și pe mai departe, mai ales că unele sunt la ore rezonabile. Dar, vorbind serios acum, aș remarca faptul că s-au dat o mulțime de goluri (177), s-au bătut toate recordurile posibile și imposibile, e și normal până la urmă când sunt înghesuite 48 de echipe la un turneu final.
Turneu elitist
La pozitive aș trece și numărul mare de spectatori de pe stadioane, în ciuda prețurilor abisale, de 10 ori mai mari decât la CM din Qatar! Deci pozitivul ăsta mă duce tot spre un negativ: Mondialul, o sărbătoare a tuturor fanilor din întreaga lume, a devenit o competiție elitistă, la care trebuie să ai bani ca lumea, frate, ca să vezi câteva meciuri.
Tot la plusuri aș adăuga jocul excepțional al lui Messi, cu 6 goluri marcate în trei meciuri, singurul fotbalist din istorie care a înscris în șapte partide consecutive la Mondiale (ultimele patru din Qatar și trei acum, în America)! La 39 de ani, argentinianul a ajuns la 19 reușite la turneele finale de CM! Un alt monstru sacru, Cristiano Ronaldo, are și el recordul lui: goluri la șase ediții consecutive ale Mondialelor! Uluitori acești băieți. Păcat că se vor retrage, probabil, curând... Mi-aduc aminte că așa ziceam și la ediția din 2022 :))).
Momentele remarcabile
Mai sunt și alte momente remarcabile: tripla lui Dembele din prima repriză cu Norvegia, meciul 200 la naționala Croației pentru Modric (al patrulea jucător din istorie care atinge această bornă), cele 15 intervenții senzaționale ale portarului din Curacao din partida cu Ecuador (0-0). Și, nu vă supărați pe mine, aș trece la acest capitol și performanța extraordinară a celor 30.000 de fani scoțieni prezenți la Boston, care au epuizat stocurile de bere ale barurilor locale. „No Scotland, no party”, un slogan care-i definește.
Au fost și critici vehemnete până acum. În primul rând din partea jucătorilor iranieni, transformați în niște globetrotteri din cauza interdicției de a se caza în SUA. Căpitanul Mehdi Taremi a numit turneul un „dezastru”.
Patru „sferturi” în loc de două reprize!
Tot la rele: presupusul blat de la Austria – Algeria, calitatea terenurilor de joc, multe stadioane fiind construite pentru meciurile din fotbalul american, iar gazonul natural a fost instalat temporar peste suprafețe dure, precum betonul, pauzele de hidratare care împart meciul în patru reprize, tot ca la fotbalul american, unde sunt patru „sferturi” (apropo, au fost pauze de hidratare și pe ploaie, deh, reclamele trebuie rulate).
Una peste alta, actualul Mondial e mai mult decât un Turn Babel. Este un amestec de politică, fotbal, decizii organizatorice controversate, tehnologie, multă bere și bilete scumpe. Bine că nu ne-am calificat! :)))