Am ajuns să am coșmaruri cu Mondialul ăsta. Mă trezesc noaptea ca un somnambul și mă întreb ce meci se joacă. Culmea ghinionului, m-am trezit o dată între meciuri, deși se juca la foc automat, de la 12, de la 2.30 și de la 5.00, câte două! Ca să stai să le vezi pe toate, trebuie să-ți schimbi fusul orar, să dormi ziua și să te uiți la televizor ca o cucuvea.

Altădată, am bâjbâit prin casă după un gol, l-am văzut, nici nu mai conta ce meci era, și am adormit la loc. Am visat cu totul alt scor decât cel cu care s-a terminat meciul. Când m-am trezit și am dat pe flashscore, am fost uluit. Adicătelea, ăilalți au câștigat.

M-a întrebat un vecin dacă se joacă ceva de la 8 seara, i-am zis că nu și l-am sfătuit să stea toată noaptea, că sunt șase bucăți. Pe la 9 am văzut că era meci la tv, iar a doua zi m-am făcut că plouă.

Deci cam așa a fost Mondialul meu până acum. Sper să mă reglez la „16-imi” și pe mai departe, mai ales că unele sunt la ore rezonabile. Dar, vorbind serios acum, aș remarca faptul că s-au dat o mulțime de goluri (177), s-au bătut toate recordurile posibile și imposibile, e și normal până la urmă când sunt înghesuite 48 de echipe la un turneu final.

Turneu elitist

La pozitive aș trece și numărul mare de spectatori de pe stadioane, în ciuda prețurilor abisale, de 10 ori mai mari decât la CM din Qatar! Deci pozitivul ăsta mă duce tot spre un negativ: Mondialul, o sărbătoare a tuturor fanilor din întreaga lume, a devenit o competiție elitistă, la care trebuie să ai bani ca lumea, frate, ca să vezi câteva meciuri.