După suspiciunile de blat de la Mondial, selecționerul a izbucnit: "În 40 de ani de antrenorat nu am văzut așa ceva"

Înaintea ultimei runde din grupa J, Argentina avea asigurată prima poziție, iar Iordania era deja eliminată. În schimb, Austria și Algeria erau la egalitate de puncte, 3, și știau că o remiză le va asigura amândurora calificarea în fazele eliminatorii.

Ralf Rangnick respinge orice teorie legată de un aranjament între Algeria și Austria

Partida s-a încheiat chiar cu o remiză, însă desfășurarea a fost una incredibilă. Austria a condus de două ori, a fost egalată, iar Riyad Mahrez a adus Algeria în avantaj în minutul 90+3, scor la care austriecii erau eliminați. Până la urmă, la ultima fază, Kalajdzic a reușit golul egalizator care a adus locul 2 în grupă și calificarea.

Întrebat despre numeroasele teorii potrivit cărora Algeria și Austria s-ar fi mulțumit cu egalul și chiar ar fi avut o înțelegere în acest sens, Ralf Rangnick a avut un răspuns ferm.

"După un astfel de meci, încheiat 3-3, nimeni nu poate să mai presupună că a fost vorba de vreun aranjament la mijloc, mai ales după ce s-a întâmplat în ultimele 90 de minute.

Cu trei minute rămase din meci, dacă cineva mi-ar fi spus că așa va fi finalul, i-aș fi spus că este nebun. Sunt de 40 de ani în antrenorat, dar nu îmi amintesc de vreun meci atât de dramatic și neașteptat.

Mulți ar fi anticipat un 0-0 sau 1-1, dar s-a terminat 3-3. E incredibil! Toți cei care au urmărit ultimele 15 minute ale meciului își pot da seama că sub nicio formă jucătorii nu au căutat remiza.

Mă simt eliberat acum și sunt incredibil de fericit. Încă nu îmi vine să cred. Trebuie să mă ciupească cineva ca să-mi dau seama că nu visez", a spus Ralf Rangnick, selecționerul Austriei.