Roberto Mancini nu are emoții, chiar dacă Italia a ”picat” la baraj: ”Vom merge la Mondial și poate îl vom și câștiga”

Roberto Mancini, selecționerul campioanei europene, nu se teme de baraj. Acesta este sigur de calificarea la turneul final și le face o promisiune fanilor italieni.

Discursul lui Mancini, după Irlanda de Nord - Italia 0-0

”A fost un meci în care ne-am chinuit să marcăm, chiar dacă am avut mingea de partea noastră. Am fi putut marca în prima jumătate de oră și am fi fost mai relaxați, dar nu am reușit. S-au apărat cu toată echipa și nu era ușor pentru noi să jucăm. Trebuia să terminăm grupa pe primul loc și puteam face asta.

Acum, ne așteaptă lucruri complicate. Am ratat două penalty-uri în momente cheie. Chiar și așa, vom merge la Campionatul Mondial și poate îl vom și câștiga. Am foarte mare încredere în grup, e același ca cel de la Euro”, a spus Mancini.

Italia, campioana europeană en-titre, nu s-a calificat la ultima ediție de Mondial, cea din 2018, și o eventuală ratare a turneului final din Qatar ar echivala cu un dezastru.

Echipele deja calificate la Campionatul Mondial din 2022 până la meciurile de marți seara sunt Qatar (țara gazdă), Brazilia (din America de Sud), Serbia, Spania, Franța, Belgia, Danemarca, Croația, Germania, Elveția și Anglia (din Europa).