Preşedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a îndemnat, luni, echipa naţională să câştige Cupa Mondială de fotbal din Qatar, informează agenţia EFE.

"Le doresc mult succes fotbaliştilor noştri, să se descurce cât mai bine şi să aducă acasă Cupa", a transmis şeful statului, într-o conferinţă de presă.

"Sunt alături de ei, este o mândrie să ne reprezinte ţara peste hotare la orice competiţie", a spus Lopez Obrador.

Preşedintele mexican a profitat de ocazie şi l-a felicitat pe pilotul mexican Sergio "Checo" Perez pentru locul 3 obţinut în weekend-ul trecut la Grand Prix-ul de Formula 1 din capitala mexicană.

La turneul final din Qatar, Mexicul face parte din Grupa C şi va juca în ordine cu Polonia (22 noiembrie), Argentina (26 noiembrie) şi Arabia Saudită (30 noiembrie).

Mexicul a ajuns cel mai departe la un Mondial în sferturi de finală, la ediţiile din 1970 şi 1986, ambele pe teren propriu, iar la ultimele sale şase participări nu a trecut de optimi.

With 130 million Mexicans backing them, these are the 31 players that will represent us towards #Qatar2022. ????????❤️

This is our #MéxicoDeMiVida roster. ????????❤️‍???? pic.twitter.com/MxDsMb2aJo