Diogo Jota (25 ani) a suferit o accidentare în victoria cu Manchester City, 1-0, din runda a zecea din Premier League. Portughezul a intrat într-un contact cu Akanji (27 ani), chiar în minutul 90, iar Jurgen Klopp (55 ani) a fost nevoit să-l înlocuiască cu Konstantinos Tsimikas (26 ani).

Tot antrenorul lui Liverpool a anunțat că Jota nu se va putea recupera înaintea de Campionatul Mondial, desfășurat în Qatar între 20 noiembrie și 18 decembrie, și va rata turneul final.

„Nu e o veste bună în legătură cu Diogo Jota. Va rata Campionatul Mondial. Este o accidentare destul de gravă”, a declarat Jurgen Klopp înaintea meciului cu West Ham, de miercuri, 19 octombrie.

