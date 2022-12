Lionel Messi nu e lăsat să se bucure de triumful de la Campionatul Mondial! Dorința selecționerului Argentinei 

Campionatul Mondial din Qatar s-a încheiat spectaculos. Argentina a câștigat mult râvnitul trofeu, contra Franței, la loviturile de departajare, 4-2, după ce scorul a fost egal în cele 120 de minute, 3-3.

Cu acest succes, sud-americanii au pus capăt unei secete de 36 de ani. Ultima dată când Argentina s-a impus la Campionatul Mondial a fost în 1986, când Diego Armando Maradona conducea „pumele” spre al doilea titlu mondial din istorie. De data aceasta a fost rândul lui Lionel Messi (35 ani) să iasă la rampă, chiar la probabil ultimul său turneu final din carieră.

În timpul Campionatului Mondial din Qatar, Lionel Messi a anunțat că acesta este ultimul turneu final la care va participa. Doar că Lionel Scaloni (44 ani) dorește sa decarul „pumelor” să fie prezent și la Cupa Mondială din 2026, care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA, și a ținut să-și exprime această dorință chiar după finala câștigată împotriva Franței la loviturile de departajare.

„Messi ar trebui să aibă un loc la următorul Campionat Mondial, vrem să continue. Dacă mai dorește să joace, tricoul cu numărul 10 îi stă oricând la dispoziție”. a declarat Lionel Scaloni la finalul meciului cu Franța.

