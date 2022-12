La finalul meciului Lionel Messi s-a contrat cu olandezii, ba a schimbat câteva replici acide inclusiv cu antrenorul Louis van Gaal.

Nici arbitrul Antonio Mateu Lahoz, care a avut o prestație execrabilă nu a scăptat de furia starului argentinian.

„Nu vreau să vorbesc despre arbitru, pentru că risc să fiu sancționat dur. Din păcate nu poți spune ce crezi... Lumea a văzut ce a fost. FIFA nu poate să pună un așa arbitru la un asemenea meci. Nu s-a ridicat la înălțimea meciului”, a zis Messi.

Messi a fost nemulțumit și de faptul că brigada de arbitri a dictat zece minute de prelungire: „A adăugat zece minute... faulturile pe care le făceau... părea că vrea ca Olanda să egaleze”, a adăugat el.

Lionel Messi: "No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no podés decir lo que pensás. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, QUE EL ARBITRO NO ESTÉ A LA ALTURA". pic.twitter.com/FFiT4OGCJO