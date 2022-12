Franţa şi-a confirmat statutul şi a câştigat, după un joc mai pragmatic. Aurelien Tchouameni (minutul 17) şi Olivier Giroud (minutul 78) au marcat pentru ''Les Bleus'', ambii din pasele lui Griezmann, în timp ce golul englezilor a fost înscris de Harry Kane (minutul 54 - penalty), care a ratat în final un penalty ce putea duce meciul în prelungiri.

Antoine Griezmann a devenit jucătorul cu cele mai multe assist-uri la naţionala Franţei (all-time), 28, devansându-i pe Zinedine Zidane (26) şi Thierry Henry (27).

Aceasta a fost a treia întâlnire dintre cele două echipe la Cupa Mondială, englezii câştigându-le pe primele două, cu 2-0 în 1966, când au obţinut singurul lor titlu mondial, şi cu 3-1 în 1982.

Franţa este prima campioană mondială en-titre care ajunge în sferturile ediţiei următoare de la Brazilia în 2006. Spania şi Germania au ieşit din faza grupelor după ce au cucerit titlurile mondiale în 2014, respectiv 2018.

Harry Kane l-a egalat pe Wayne Rooney, cei doi fiind acum golgheterii all-time ai naţionalei Angliei, cu 53 de goluri.

Înainte de startul partidei din sferturile de finală, pe tunelul de intrare pe teren a avut loc un moment neașteptat între Kylian Mbappe și Kyle Walker.

Imaginile în care starul francez îi întinde mâna britanicului pentru a se saluta, iar acesta nu reacționează au devenit virale într-un timp foarte scurt.

