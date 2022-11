Istvan Kovacs, delegat la meciul de deschidere al Cupei Mondiale, Qatar - Ecuador! Cum arată brigada

Istvan Kovacs, arbitru de rezervă la Qatar - Ecuador, meciul de deschidere de la Cupa Mondială

Istvan Kovacs va fi arbitru de rezervă la partida Qatar - Ecuador, rolul de central revenindu-i italianului Daniele Orsato. La cele două linii se vor afla alți doi italieni, Ciro Carbone și Alessandro Giallatini.

@FIFAWorldCup.@QFA_EN ???????? ????️ ???????? @FEFecuador.

????: Daniele Orsato ????????

????: Ciro Carbone ????????

????: Alessandro Giallatini ????????

????: Istvan Kovacs ???????? ????: Al Bayt Stadium ????????

????: 10:00AM.

????: 20/11/2022. — Designaciones Arbitrales SLV, CONCACAF, FIFA (@desigarbitrales) November 18, 2022

În camera VAR au fost desemnați italienii Massimiliano Irrati și Paolo Valeri, dar și polonezul Tomasz Listkiewicz.

Qatar și Ecuador fac parte din grupa la Cupa Mondială, alături de Senegal și Olanda.

Alături de centralul din Carei, care a fost delegat la finala Conference League din sezonul trecut, alți doi români se află în lotul de arbitri pentru Cupa Mondială sunt asistenții Mihai Artene și Vasile Marinescu.

Kovacs a devenit primul arbitru român care oficiază la Cupa Mondială, după asistentul Nicolae Grigorescu, în 1998. Ultimul central din România care a luat parte la o astfel de competiție a fost Ioan Igna, în 1986.

"Mă simt onorat să fiu la Campionatul Mondial. A fost un moment deosebit pentru mine când am aflat. Am visat de când eram mic să reprezint România aici, la o pauză foarte lungă după Ioan Igna, care a fost unul dintre cei mai buni arbitri ai României alături de Nicolae Rainea. Nu am putut să-i văd la televizor din cauza diferenței mari de vârstă dintre mine și dânșii, dar am avut ocazia să-i cunosc și sunt doi oameni minunați.

M-am simțit emoționat că am fost selectat printre cei mai buni 36 de arbitri ai lumii, dar în același timp mândru pentru că eu, alături de Vasile Marinescu și Mihai Artene, ajungem la acest nivel. Nu vom schimba nimic din pregătirea noastră și vom merge acolo să facem o figură frumoasă. Fiecare meci este important, îl tratez ca și cum ar fi ultimul din cariera mea. Asta mă motivează și mă face să fiu concentrat la orice moment al jocului. După ce trecem testele fizice, o să mă focusez și pe Campionatul Mondial", declara Istvan Kovacs, într-un interviu pentru FRF, în iunie.