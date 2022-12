Ceea ce era considerat cel mai echilibrat duel din optimile de finală a ajuns o reprezentație de forță pentru lusitani, care au beneficiat de revelaţia Goncalo Ramos (21 ani), autorul primei triple de la Cupa Mondială din Qatar.

Pentru Seleccao au marcat Goncalo Ramos (minutele 17, 51, 67), Pepe (minutul 33), Raphael Guerreiro (minutul 55) şi Rafael Leao (minutul 90+2), în timp ce golul de onoare al elveţienilor a fost reuşit de Manuel Akanji (minutul 58).

Portugalia, campioana europeană din 2016, nu mai reuşise să treacă de optimi la Cupa Mondială din 2006, când a ajuns până în semifinale.

După fluierul final al meciului din optimi, jucătorii Portugaliei s-au îndreptat spre zona din stadion în care se aflau suporterii pentru a sărbători împreună calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Jucătorul de 37 de ani a fost filmat în timpce părăsea terenul, fără a fi alături de colegii săi, iar fanii au reacționat imediat: "Dacă nu este vorba despre el, nu poate gestiona", "Ce dezamăgire a căpitanului Cristiano Ronaldo", "Nu poate accepta că echipa s-a descurcat strălucit și fără el", "O mare dezamăgire. Te aștepți la mai multe de la el", "A ieșit de pe stadion mult mai devreme decât restul. Liniște, fraiere".

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO