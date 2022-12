Campionatul Mondial din Qatar s-a încheiat spectaculos. Argentina a câștigat mult râvnitul trofeu, contra Franței, la loviturile de departajare, 4-2, după ce scorul a fost egal în cele 120 de minute, 3-3.

Cu acest succes, sud-americanii au pus capăt unei secete de 36 de ani. Ultima dată când Argentina s-a impus la Campionatul Mondial a fost în 1986, când Diego Armando Maradona conducea „pumele” spre al doilea titlu mondial din istorie. De data aceasta a fost rândul lui Lionel Messi (35 ani) să iasă la rampă, chiar la probabil ultimul său turneu final din carieră.

Ciprian Marica a întâmpinat dificultăți din cauza lui Emiliano Martinez

Emiliano Martinez (30 ani) a fost la înălțime în finala Campionatului Mondial. Portarul lui Aston Villa a avut numeroase parade, cea mai importantă la ultima fază a jocului, în minutul 120+3, când i-a interzis golul lui Kolo Muani (24 ani). Însă, Emiliano Martinez a „furat” toate privire cu gestul de la ceremonia de decernare a premiilor, imediat după ce a fost desemnat portarul turneului.

Los franceses ya se estaban metiendo adentro de la cancha. La tapada de Emiliano Martínez quedará para la eternidad absoluta.

pic.twitter.com/KTJL1whxk4 — ???????? (@JuannDis) December 18, 2022

Parada argentinianului l-a impresionat și pe Ciprian Marica (37 ani). Doar că la final, portarul i-a dat bătăi de cap internaționalului român, când a trebuit să le explice copiilor ce semnificație are gestul de la ceremonia de premiere.

„Asta da șansă, dă tare. Repet, puțin a lipsit. Trebuie să recunoaștem, și intrevenția portarului... Închide unghiul aici foarte bine și reușește să repingă, este meritul portarului, a simțit că va da acolo. Cert e că, sigur, ai o șansă 1 la 1 cu portarul trebuie să fructifici. Păcat că a umbrit această paradă cu gestul de la finalul meciului. Ai mei s-au uitat le meci: 'Tati, dar ce e asta?'. Am zis: 'Tată, e portar. Dacă nu ai o doză de nebunie nu ai cum să fii portar'. Nu degeaba a câștigat premiul de cel mai bun portar.

Dacă se repetă e un fel de 'Siu' al lui Ronaldo după gol”, a declarat Ciprian Marica la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Explicația lui Emiliano Martinez pentru gestul făcut în finala Campionatului Mondial

Argentinianul nu și-a prezentat scuzele pentru reacția avută, ba chiar a ținut să le dedice gestul suporterilor francezi, pe care i-a acuzat că l-au huiduit.

„Am făcut-o pentru că m-au huiduit francezii. Aroganțele astea nu merg cu mine”, a declarat Emiliano Martinez la finalul meciului.

Copleșit de emoții, portarul a ținut să precizeze că Argentina a suferit pentru a cuceri Campionatul Mondial și a ținut să dedice mult râvnitul trofeu familiei sale greu încercate.

„A fost un meci în care am suferit mult, chiar dacă am deținut controlul. Ei au revenit și au pus presiune. Naționala noastră este predestinată să sufere. Am visat de mic la acest trofeu. Nu am cuvinte să pot descrie ce simt acum.

Am fost foarte calm la începutul seriei de penalty-uri, le-am zis și colegilor să rămână concentrați. Dedic această victorie familie mele. Au trecut prin multe, eu provin dintr-o regiune extrem de umilă. Am plecat de mic în Anglia pentru a-mi face un rost. Victoria asta înseamnă totul!”, a mai spus Emiliano Martinez.