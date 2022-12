Argentina a „zdrobit-o” pe Croația în semifinala Campionatului Mondial. Sud-americanii s-au impus cu un categoric 3-0, într-un meci în care Lionel Messi (35 ani) a fost „motorul” naționale conduse de Lionel Scaloni (44 ani). În ultimul act, Argentina o va întâlni pe câștigătoarea dintre Franța și Maroc, pe 14 decembrie, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Cursa lui Messi l-a pus pe gânduri pe Ciprian Marica

Lionel Messi a impresionat întreaga audiență cu cursa pe care a făcut-o la golul 3, când i-a pasat decisiv lui Julian Alvarez (22 ani), după ce l-a driblat în mai multe rânduri pe Josko Gvardiol (20 ani).

by far the best video i’ve ever taken #messi pic.twitter.com/vJglh088Dr — Connor Kalopsis (@ConnorKalopsis) December 13, 2022

Văzând momentul de virtuozitate al lui Lionel Messi, Ciprian Marica (37 ani) a făcut o paralelă cu nivelul de pregătire fizică din fotbalul românesc. Fostul atacant al echipei naționale susține că pentru a avea și noi jucători care să aibă vitalitatea lui Messi trebuie schimbat întreg sistemul în care cresc și se dezvoltă tinerii.

„Eu când l-am văzut pe Messi la 35 de ani, cum îl ia pe acel puști de 20 de ani la un sprint de 60 de metri, care este cotat și la 80 de milioane de euro, stau și mă gândesc... Bă, noi ceva facem greșit. Noi nu avem un puști... Nu vorbesc, Messi are 35 de ani și are forța necesară să se ducă cu el în sprint, să-l întoarcă o dată, să-l mai ia o dată, să-l mai întoarcă o dată mi se pare o incredibilă forță în picioare. E clar că noi facem ceva greșit. Sigur, ne comparăm cu Messi, dar ne comparăm cu Messi la 35 de ani. De unde are atâta forță și picioare, atâta potență să se poată să se bată la același nivel cu un puști de 20 de ani?

E clar că nouă ne lipsește un Institut de Cercetare în adevărul sens al cuvântului. Să ne spună și nouă de ce ăia au forța aia în picioare și reușesc să se bată și noi nu. Noi avem plumb în picioare, nu reușim, l-am luat o dată, a doua oară călcăm pe ea că ni se pune ceață. Ceva trebuie studiat, căutăt, undeva greșiți. Am adus preparator fizic din nu știu ce țară. Băi, nu e suficient. Noi am luat-o pe aia cu glutenul. Domne, nimeni nu mai mănâncă cu gluten, paste fără gluten. Am venit cu mier de Manuka, gata, toată lumea mie de Manuca. Domnilor, nu vedeți că nu e suficient că trebuie mult mai mult de atât?”, a declarat Ciprian Marica la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Lionel Messi are cifre extraordinare la Campionatul Mondial din Qatar. În 6 meciuri a marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive. În partida cu Croația a devenit cel mai de succes fotbalist argentinian la Cupa Mondială: l-a depășit pe Diego Maradona la pase decisive, 9 la 8, și l-a devansat pe Gabriel Batistuta la goluri marcate, 11 la 10.