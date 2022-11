Anglia a anunțat lotul pentru Cupa Mondială! Nume importante lăsate acasă de Gareth Southgate

În lotul Angliei se află 26 de jucători, iar Jude Bellingham, tânărul mijlocaș al Borussiei Dortmund, este singurul care evoluează în afara Premier League.

Kyle Walker și Kalvin Phillips, jucătorii lui Manchester City care au acuzat probleme medicale în ultima perioadă, sunt incluși în lot, la fel și Harry Maguire, stoperul lui Manchester United, care a jucat destul de puțin la echipa de club în acest sezon.

În schimb, Gareth Southgate a omis câteva nume importante la capitolul atacanților, precum Tammy Abraham (AS Roma), Ivan Toney (Brentford) sau Jarrod Bowen (West Ham).

Portari: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Fundași: Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Mijlocași: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City)

Atacanți: James Maddison (Leicester), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Manchester United)

Anglia face parte din grupa B la Cupa Mondială, alături de Iran, SUA și Țara Galilor.

The wait is over.

It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! ???????????????????????????? pic.twitter.com/XKJFbaDM0t