Campionatul Mondial se ține anul acesta în Qatar și își va avea debutul pe 20 noiembrie cu meciul dintre țara gazdă și Ecuador. Cele două naționale s-au mai întâlnit o singură dată în istorie, în 2018, când sud-americanii au fost învinși cu 3-4.

Potrivit strategicului în politici externe, Amjad Taha, Qatar ar fi plătit opt jucători din Ecuador cu 7.4 milioane de dolari (7.4 milioane de euro) să piardă în primul meci de pe 20 noiembrie.

„Exclusiv: Qatar a mituit opt jucători din Ecuador cu 7.4 milioane de euro să piardă în meciul din deschidere (1-0, gol în repriza a doua). Cinci qatarieni și cinci ecuadorieni au confirmat asta. Sperăm că este fals. Sperăm că dând asta mai departe vom preveni ceva. Lumea ar trebui să fie împotriva corupției FIFA”, a scris Amjad Taha pe Twitter.

